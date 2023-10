Rugby, finale dei Mondiali, Nuova Zelanda contro Sudafrica oggi diretta live 28 ottobre: a Parigi il match del

La partita del Secolo? La finale del Millennio? E quando ricapiterà una sfida mondiale come quella di oggi alle 21 (SkySport, Now e RaiSport) allo Stade de France che mette di fronte le nazionali che hanno vinto 3 coppe del mondo ciascuna (sulle 9 disputate), che non hanno mai perso una finale, che rappresentano la principale immagine identitaria dei loro paesi? Nuova Zelanda contro Sudafrica, All Blacks contro Springboks, le due ex colonie che fin dalla fine dell’Ottocento le hanno...

Il presidente, ex sindacalista, Cyril Ramaphosa metterà stasera la maglia numero 6 del capitano “Siya” Kolisi (un nero)? Potrebbe, dal primo minuto in cui Mandela è stato liberato nel 1990, dopo 27 anni di carcere, Ramaphosa è stato il suo fidatissimo segretario. Un po’ di “Madiba”, insomma, allo stadio rivivrà.

ilmessaggeroit »

