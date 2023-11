Roy Keane se la prende con Fernandes: 'Inadatto a fare il capitano, toglietegli la fascia'

ha detto la sua sulle prestazioni dei Red Devils, mettendo nel mirino in particolare un calciatore, Bruno Fernandes:"Non è davvero accettabile. Da quello che abbiamo visto oggi, penso che la cosa giusta sarebbe togliergli la fascia di capitano. D'altronde bisogna pur iniziare da qualche parte: stavamo parlando di dove iniziare per risolvere i problemi e comincerei da quello perché l'allenatore è in grado di cambiare la situazione".

"Fernandes è un calciatore brillante ma in termini di carisma è l'opposto di quello che vorrei in un capitano. Oggi, avendolo rivisto, gli toglierei la carica di capitano al 100%", ha detto l'esperto di."So che è una decisione importante, hanno già cambiato il capitano ai tempi di Maguire, ma Fernandes non è davvero un buon candidato. È un giocatore di talento, non c'è dubbio.

Fatti Marsiglia-Lione, a rischiare è il club ospite:"Gesti razzisti nei confronti dei tifosi avversari"Lione, Jeffinho dopo la paura:"Giocare a calcio è diventata una professione pericolosa"Editoriale di Luca Calamai headtopics.com

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsCatania, da Maran a Oddo passando per vecchie fiamme: ecco l'eventuale post TabbianiSerie C, 11ª giornata: il programma del turno. headtopics.com

Premier, alle 16.30 c'è il derby di Manchester: Dalot, Onana, Amrabat e Bruno Fernandes titolariÈ quasi tutto pronto per il derby di Manchester, che alle 16.30 vedrà sfidarsi United e City per il decimo turno di Premier League. Questi i due undici in campo a Old Trafford: Manchester United (4- Leggi di più ⮕

La vita che vorrei... per te': la recensione del film di Julie Lerat-GersantPETITES - LA VITA CHE VORREI... PER TE Genere: drammatico ✦✦✦ Regia: Julie Lerat-Gersant. Con Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois, Lucie Charles-Alfred, Suzanne Roy-Lerat Camille, 16 anni, è incinta di quattro mesi. Leggi di più ⮕

Juventus, Danilo accelera il proprio rientro: l'obiettivo del capitano è rientrare con la FiorentinaNella serata di sabato il capitano della Juventus Danilo era sugli spalti dello Stadium per seguire dal vivo i suoi nel soffertissimo successo contro il Verona. Il difensore però, scrive la Gazzetta Leggi di più ⮕

Max Verstappen brucia le Ferrari, vince in Messico e raggiunge Prost: Leclerc sul podio dietro a Hamilton, 4° SainzFORMULA 1 - Il sogno della Ferrari svanisce in partenza: Verstappen si prende subito la leadership e domina anche il GP di Città del Messico, arrivando a 51 Leggi di più ⮕