Rottweiler caduto dalla finestra a Roma, il cane che non voleva lasciarla sola

Brutto parlare in prima persona. Ma il racconto, questo, lo impone mio malgrado. Difficile immaginare una ragazza adulta così legata ai suoi animali. Su e giù per le scale perché il cane deve uscire, l'altro deve rientrare, i gatti vanno accuditi in casa. Una sorta di asservimento felice capace di coinvolgere tutta la famiglia in una comune di affetti condivisi, non importa di che razza questi siano.

Parole a vanvera, ci si esprime senza sapere che la signora in questione, di figli ne ha, gli stessi che l'altro giorno piangevano sconsolati con lei la perdita del loro Cody. Ma non tutti sono superficiali, pressapochisti, ignoranti, nel senso che ignorano ciò che accade, presi dalla smania di diventare protagonisti di una disgrazia che i veri protagonisti vorrebbero non aver mai vissuto.

