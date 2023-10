Rottweiler cade dalla finestra, grave una donna incinta

Mezzogiorno è passato da poco, quando la mattinata di via Frattina, una delle vie dello shopping nel cuore di Roma, viene squarciata da un tonfo e urla che lasciano impietriti romani e turisti. Dalla finestra di un appartamento al terzo piano è volato giù un rottweiler centrando in pieno una coppia che stava passeggiando lungo la stradina a due passi da piazza di Spagna.

Per l'animale i soccorsi sono vani e morirà sul posto, mentre la sua padrona rischia un'accusa di lesioni."Chi possiede un cane - ricorda l'Organizzazione internazionale protezione animali - ha l'obbligo di custodirlo sempre con attenzione poiché un cane è come un bambino e dunque va controllato per evitare danni a sé e al prossimo".

Quanto accaduto al numero 57 di via Frattina, affollatissima nel venerdì che dà il via al lungo ponte di Halloween, ha lasciato tutti increduli. Mai nessuno avrebbe immaginato di assistere ad un episodio del genere, con un cane di grossa taglia che vola giù sull'asfalto e travolge i passanti. Una disattenzione che avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi. headtopics.com

Secondo quanto accertato, sembra che il rottweiler si fosse avvicinato al davanzale nel tentativo di inseguire un gatto quando ha perso l'equilibrio ed è finito in strada colpendo la coppia che stava passeggiando. Al momento dell'impatto, commessi e commercianti della zona si sono subito precipitati in strada per verificare cosa fosse successo e per prestare soccorso alla ventottenne, al secondo mese di gravidanza.

Sulla vicenda comunque indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Non è escluso che la padrona dell'animale possa rispondere del reato di lesioni."In casi del genere - ricorda l'Oipa - il detentore può essere responsabile dell'omessa custodia e malgoverno del proprio cane. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Al via a Roma la quinta edizione dell'Euroconsumers ForumDiretta streaming venerdì 27 ottobre su ANSA.it a partire dalle ore 9 (ANSA) Leggi di più ⮕

Cane rottweiler precipita dalla finestra in Centro: ferita donna incintaRoma, rottweiler precipita dalla finestra in Centro: ferita donna incinta Leggi di più ⮕

Roma, rottweiler precipita dalla finestra in Centro: ferita una donna incintaRoma, rottweiler precipita dalla finestra in Centro: ferita donna incinta Leggi di più ⮕

Rottweiler cade dal balcone e travolge una donna incinta: 28enne grave in ospedaleLa 28enne ferita non sarebbe in pericolo di vita. Il cane è morto sul colpo: sarebbe precipitato dopo aver inseguito i gatti di casa Leggi di più ⮕

Grave una donna travolta da rottweiler caduto dal balconeAccaduto nel centro di Roma. Vittima, incinta, è in ospedale. (ANSA) Leggi di più ⮕

Pregnant woman hit by falling rottweilerA pregnant woman was hit by a falling rottweiler in one of central Rome's chicest streets, Via Frattina, on Friday. The woman is in hospital in serious condition after being struck by the animal which fell off a third-floor balcony and died on impact. Leggi di più ⮕