Rottamazione-quater, ultimi giorni per la prima scadenza di pagamento: 3 milioni di interessati

Ultimi giorni a disposizione per pagare e mettersi in rigola con la prima scadenza della cosiddetta Rottamazione-quater.

Il prossimo 31 ottobre è infatti il termine previsto per versare la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Ci sono comunque anche in questo caso cinque giorni di tolleranza per effettuare i pagamenti, per cui di…

