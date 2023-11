Rossella Migliaccio parla dei tagli di capelli e delle acconciature ideali per ogni forma del viso

Ma come mai Rossella Migliaccio ci vuole parlare dei tagli di capelli e delle acconciature ideali per ogni forma del viso? L'armocromia, per al quale è diventata famosa, è solo una della discipline della consulenza d'immagine che lei stessa, come docente, insegna nella sua Accademia, Italian Image Institute, che forma gli esperti di stile del futuro. Ecco perché per avere una valutazione completa dell'estetica che più si addice a ognuno, dopo i principi esposti nel libro Armocromia.

Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine, e quelli per valorizzare il corpo femminile attraverso abiti e accessori, in modo inclusivo senza alcun giudizio o demonizzazione di imperfezioni come tali, anzi esaltando ogni diversità che diventa unicità e punto di forza, analizzati nel libro Forme. La guida alle proporzioni per imparare a valorizzare e finalmente amare la nostra unicità, arriva in libreria, e online dl 14 novembre, Volti, Impara a guardare con occhi diversi grazie al metodo delle face shap

:

İLMESSAGGEROİT: Un posto al Sole, anticipazioni del 4 ottobre: Rossella pronta alle nozze, Nunzio senza freniUn Posto al Sole torna stasera in tv, mercoledì 4 ottobre, su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Rossella Cerea: 'Un'Academy per fare innamorare i ragazzi del nostro lavoro'Responsabile dell’accoglienza al ristorante da Vittorio e nel relais, dà prestigio al servizio di sala: “È una professione entusiasma…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2023: Rossella scopre una terribile verità sul suo matrimonioScopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella sarà sconvolta da una novità relativa alle sue nozze mentre Marina dovrà accettare le condizioni di Lara ma...

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

LEGGOİT: Rossella Corazzin, uccisa dopo i riti satanici: nuova pista porta al Mostro di FirenzeRossella Corazzin, giovane scomparsa nel 1975 in Cadore, quando aveva 17 anni, potrebbe...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Izzo conosceva il mostro di Firenze: nella sua villa a Cortina avrebbero ucciso Rossella CorazzinSembra la trama di un film il racconto di Angelo Izzo sulla fine di Rossella Corazzin, la 17enne...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Tommaso Paradiso presenta il suo secondo album da solista e parla della sua musa ispiratriceIl cantautore, ex membro dei Thegiornalisti, torna con un disco di 'rinascita'

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »