Rosalynn Carter: una figura rivoluzionaria nella Casa Bianca

Rosalynn Carter è stata una figura rivoluzionaria nella Casa Bianca come First Lady. Il marito Jimmy Carter la ricorda come una partner in ogni obiettivo raggiunto. Nonostante non sia stata molto conosciuta, la sua influenza dietro le quinte è stata determinante. Jimmy Carter la descrive come una guida saggia e un sostegno costante.





Muore Rosalynn Carter, ex first lady e moglie di Jimmy CarterL'ex first lady Rosalynn Carter, moglie dell'ex presidente Usa Jimmy Carter, è morta all'eta' di 96 anni nella sua casa in Georgia, l'ha annunciato l'organizzazione no-profit della coppia.

È morta Rosalynn Carter, ex first lady degli Stati UnitiLa donna, alla quale era stata diagnosticata la demenza, si è spenta nella sua casa in Georgia. Ad annunciarlo è stato il Carter Center, l'organizzazione no-profit fondata insieme all’ex presidente Usa Jimmy Carter. Si è sempre battuta a sostegno della sanità mentale, lottando per facilitare l'accesso dei malati alle cure.

