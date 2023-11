Ronaldo con De Bruyne? Si può, in Arabia

Il prossimo 'colpo' sarà Kevin De Bruyne, la stella del City nonché uno dei migliori centrocampisti al mondo? La Saudi Pro League ha grandi ambizioni anche per il futuro e soprattutto i quattro club controllati per il 75% dal fondo di investimento Pif (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli) non hanno intenzione di smettere di spendere.

Il City ha già dimostrato la scorsa estate di programmare il futuro e, se Ilkay Gundogan ha deciso da solo di non restare perché tentato dall'offerta del Barcellona, Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono stati ceduti in Arabia Saudita perché non ritenuti più fondamentali per il progetto.

Manchester City, club sauditi pronti a far follie per De BruyneAlcuni club sauditi, secondo quanto riportato da Football Insider, sono pronti a fare follie per Kevin De Bruyne, 32enne centrocampista belga e simbolo del Manchester City, già a partire dal prossimo Leggi di più ⮕

Georgina troppo sexy allo stadio, arabi infuriati: costretta a scappareL'episodio avvenuto in occasione del match tra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Duhail, decisa da una doppietta del fuoriclasse portoghese Leggi di più ⮕

De Bruyne nuovo colpo per la Saudi Pro League? L'Arabia tenta il belgaUn altro giocatore è finito nel mirino dell'Arabia Saudita. Kevin De Bruyne, fermo a causa di un problema muscolare, piace in Arabia: dopo le follie dell'estate - secondo quanto riportato Football In Leggi di più ⮕

Bianconero a gennaio, subito addio all’Arabia SauditaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Niente da fare per la Juventus: se ne va in Arabia SauditaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Fiorentina, Commisso e Barone rispondono alle voci sull'interesse dall'Arabia SauditaLo Stato Maggiore della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Report in merito all&39;ultimo accostamento del club ai fondi dell&39;Arabia Saudita. Il presidente Rocco Commisso: "Sono Leggi di più ⮕