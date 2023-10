Romulo a RFV: 'Arthur è di categoria superiore. Sogno di allenare la Fiorentina'

- attualmente svincolato - ha parlato di temi collegati al match della 10^ giornata di Serie A nel corso del suo intervento a: “Sicuramente vedremo una bellissima partita tra due allenatori fantastici. Sono fan sia di Sarri, che ha cambiato il modo di fare calcio in Italia, ma anche di Italiano, che sta facendo un ottimo lavoro portando la Fiorentina a giocarsi due finali.

Secondo lei potrà essere più determinante la brutta sconfitta della Lazio a Feyenoord o la vittoria della Fiorentina sul Cucaricki? “Dipende. Da calciatore quando perdi hai voglia di riscattati subito, per cui penso che i giocatori della Lazio vorranno cancellare la sconfitta rimediata in Olanda, ma dall’altra parte una brutta sconfitta può far perdere un po’ di fiducia. Vedremo se i biancocelesti sceglieranno la strada dell’abbattimento o del riscatto. Per quanto riguarda la Fiorentina, quando vinci in maniera così netta hai sì fiducia, ma puoi rischiare di rilassarti”.

A proposito di Juve, dopo la Lazio i Viola sfideranno i bianconeri al Franchi. Cosa sente un giocatore quando scende in campo prima di Fiorentina Juventus? “Mi ricordo che la prima partita che ho giocato fu un Fiorentina Juventus che pareggiammo 0-0. Fu una partita bellissima, contro la Juve di Conte e di tanti campioni come Buffon, Pirlo e Vidal. Noi eravamo una squadra giovane e appena fatta: l’anno prima quasi tutti andarono via e in panchina era appena arrivato Montella. In quella partita ci fu un’atmosfera diversa, tutti i tifosi in settimana ne parlavano, ci dicevano “dovete vincere a tutti i costi”. headtopics.com

