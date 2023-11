Romina Carrisi a La Volta Buona: «È una vita che ascolto Felicità e non so ancora le parole. Il nome del mio b

Poi, Caterina Balivo le ha chiesto se lei e il compagno Stefano hanno già deciso il nome del loro bambino: «In realtà non abbiamo ancora scelto ma solo perché ci sono tanti nomi in ballo e mi piacerebbe che tutti fossimo d'accordo, vorrei una scelta corale, diciamo. Una cosa è certa: non si chiamerà Romino, come aveva suggerito mio fratello Yari».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODAY_IT: Romina Carrisi: la verità sui problemi con la sorella Jasmine (figlia di Lecciso)La futura mamma ospite di Caterina Balivo ha raccontato che adesso le due vanno d'accordo, ma in passato hanno avuto alcune incomprensioni

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo si inseguono in studio: cosa è successo a La Volta Buona?Alessia Marcuzzi si è resa protagonista di un divertente siparietto a 'La Volta...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo si inseguono in studio: cosa è successo a La Volta Buona?Alessia Marcuzzi si è resa protagonista di un divertente siparietto a 'La Volta...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Romina Carrisi, incinta al settimo mese, racconta il primo incontro con il compagno e lui si imbarazzaLa figlia di Al Bano e Romina ha parlato di quanto è felice di star per diventare mamma

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: La Juve compie 126 anni, il messaggio del club: “Buona festa a tutti noi'Il 1 novembre del 1897 nasceva la Vecchia Signora. Gli auguri della società: 'Chiudete per qualche secondo gli occhi...'

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Il balletto horror di Lorella Cuccarini a 'Buona Domenica' 1992La showgirl si muoveva in uno scenario ideato dal marito Silvio Testi e ispirato ai film più spaventosi

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕