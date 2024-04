Romelu Lukaku e la Roma: decisione già presa per la prossima stagione

Decisione già presa per Romelu Lukaku: il bomber belga sembra aver già scelto per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamentiLukaku e la Roma , infatti, starebbero già cercando di raggiungere un’intesa per continuare insieme anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centravanti belga avrebbe già comunicato al club la sua volontà di rimanere nella capitale anche il prossimo anno.

Molto dipenderà però anche dalla volontà del, club ancora proprietario del cartellino del giocatore ed intenzionato a monetizzare in estate.Romelu Lukaku, futuro ancora da scrivere (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Se la dirigenza del club londinese dovesse invece decidere di monetizzare e cedere il giocatore per una cifra intorno ai, la permanenza a Roma diventerebbe molto più complicata. Difficilmente, infatti, la società giallorossa sborserà oltre 30 milioni per l’attaccante belga. Sono mesi decisivi anche per il futuro diIl sito Calciomercat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Romelu Lukaku: monitoraggio della condizione fisica per il rientro in campoLo staff medico di Roma e Belgio è in contatto per monitorare la condizione fisica di Romelu Lukaku e pianificare il suo rientro in campo. Lukaku non parteciperà all'amichevole contro l'Irlanda ma continuerà ad allenarsi individualmente.

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

DIRETTA Europa League, Roma-Brighton 2-0 | Lukaku dopo Dybala!Prima gara del giovedì per le italiane in Europa League, nell'andata degli ottavi di finale: la Roma ospita il Brighton

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Lukaku lo fa di nuovo: addio Roma, ma resta in Serie ADalla Roma all'altra big italiana, una rivale della squadra di De Rossi. La scelta fatta vede protagonista proprio Lukaku

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Roma, Lukaku e la frase sul futuro: cosa voleva dire e perché è una buona notiziaIl belga apre alla possibilità di restare in giallorosso ma serve un profilo basso e tanta diplomazia: i dettagli di una trattativa complessa

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Lukaku ha cambiato vita: cosa faceva a Milano e cosa fa a RomaL'attaccante ha scelto di vivere lontano dai riflettori per concentrarsi al massimo sul suo lavoro: i dettagli

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Centravanti con la valigia: il futuro di Immobile e Lukaku lontano da RomaCiro non vive una stagione serena alla Lazio e pensa alle alternative, Big Rom è destinato a tornare al Chelsea che però per lui non ha progetti: tutte le opzioni per i due bomber

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »