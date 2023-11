Romario, l’insulto ad Ancelotti: «C.t. del Brasile? Si f..., teniamoci Diniz»

resterà sulla panchina verdeoro fino al 30 giugno 2024, per poi essere sostituito proprio da Ancelotti! Ho giocato nel Fluminense (biennio 2002-2004 con una parentesi con qatarioti dell’Al-Sadd, ndr), sono di Rio, ho una passione per il club e la tifoseria è la più affascinante».Di certo, non il modo migliore per esprimere le proprie idee.

Romario si era candidato con il partito di Bolsonaro, mentre Bebeto si era candidato a deputato federale per il Partito socialdemocratico del sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes, alleato a livello nazionale di Luiz Inacio Lula, che alle ultime elezioni presidenziali, quelle di ottobre 2022, ha sconfitto Bolsonaro.

