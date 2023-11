Romario: Ancelotti si fotta, ct Brasile resti Diniz

"Io voglio 'benedire' Ednaldo, il presidente della Cbf (la federcalcio brasiliana ndr) - dice ancora Romario - perché con Diniz ha scelto benissimo. E' il miglior allenatore che abbiamo, con la nazionale non ha il tempo di realizzare il lavoro che fa con il club, visto che il suo forte è come allena i giocatori, quindi con la Seleçao fa ciò che può. Nelle ultime due partite ha pareggiato e perso, ma nessuno vince sempre.

Romario, che è candidato alla presidenza dell'America, squadra di Rio di cui è tifoso da sempre e in cui ha chiuso la carriera agonistica, spera di ottenere anche questo incarico"e poi che Dio mi illumini nella scelta del gruppo di lavoro che andrò a collocare nell'America". Inevitabile una battuta sulla finalissima Fluminense-Boca di sabato.

