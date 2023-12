Roma si prepara al freddo e alla neve

Neve e ghiaccio, Roma si prepara. Come ogni anno l'inverno è arrivato e le temperature minime della giornata iniziano ad aggirarsi intorno allo zero. Così Roma si prepara al freddo, al ghiaccio e anche all'eventualità di neve. In quest'ottica il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato lo scorso 5 dicembre un'ordinanza dando così seguito al piano 'speditivo per rischio neve e ghiaccio' redatto dalla protezione civile.

In caso di 'precipitazioni nevose e ondate di grande freddo, con conseguente formazione di ghiaccio', nel documento vengono tracciate le linee guida da seguire in caso di neve. Tra queste per 'i proprietari e gestori di stabili, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20' l'obbligo di 'tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi





