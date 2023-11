Roma, Ryiadh e Busan in corsa per l'Expo 2030

Martedì 28 novembre a Parigi si deciderà un pezzo di storia futura della Capitale. Roma si giocherà l'assegnazione dell'Expo 2030 e ha come avversarie Ryiadh (Arabia Saudita) e Busan (Corea del Sud). La corsa è arrivata praticamente al termine e in questi giorni tutti gli ambasciatori si stanno per ritrovare in Francia, dove la quasi totalità dei delegati con diritto di voto risiedono. Il sindaco Roberto Gualtieri l'ha definita una sfida "alla Davide contro Golia".

Roma contro i sauditi, i quali in questi ultimi mesi hanno messo in campo tutte le loro risorse diplomatiche e soprattutto economiche per avere la meglio. Ma non è tutto oro quello che luccica. È stata una campagna elettorale lunga e articolata, quella messa in campo dal comitato promotore di Expo 2030 Roma, presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo





romatoday » / 🏆 5. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Rocca al Forum Adnkronos: dalla Sanità a Expo 2030, le risposte del governatore del LazioL'annuncio sul bonus psicologico per i pazienti oncologici in arrivo a breve nella Regione

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Tutte le pause per le nazionali fino al 2030: le date UFFICIALILa FIFA ha ufficializzato tutte le date delle soste per le nazionali fino al 2030, calendario approvato all’unanimità dopo un dettagliato processo di consultazione. Tra le novità, la

Fonte: cmdotcom - 🏆 42. / 22,5 Leggi di più »

Sosta per le nazionali, il calendario e le date fino al 2030Dal 2026 ci sarà una pausa in meno, mentre un'altra durerà 16 giorni

Fonte: SkySport - 🏆 31. / 23,4375 Leggi di più »

Iea, nel 2030 le rinnovabili al 50% nel mix elettricoNel 2030 la quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale sarà vicina al 50%, rispetto all'attuale 30% circa, e il numero di auto elettriche sarà quasi 10 volte superiore a quello circolante nel mondo. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92,4 Leggi di più »

L'Agenzia internazionale dell’energia fissa al 2030 'il picco della domanda di combustibili fossili”Rapporto Iea, nei prossimi 7 anni le rinnovabili arriveranno al 50% della produzione elettrica

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

***Energia: Aie, picco fossili al 2030 e poi sotto 80% ma target Parigi a rischioPolitiche siano piu' incisive.Percorso possibile ma difficile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ott - I combustibili fossili raggiungeran...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »