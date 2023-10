Roma, rottweiler casca dal terzo piano e colpisce una donna incinta: lei è grave

: un rottweiler è cascato dal terzo piano di un palazzo, colpendo e ferendo una giovane donna incinta. Quest'ultima, 28 anni, al secondo mese di gravidanza, è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nulla da fare, invece, per il cane, morto nel giro di pochi minuti. L'episodio, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha scioccato i passanti che si trovavano in quella zona in quel momento.

Anche se per quest'ultimo non c’è stato nulla da fare. “Mi era sembrato un colpo di pistola e invece quando mi sono girata era un cane precipitato in strada”, ha raccontato.Intervenuti sul posto anche i carabinieri, che hanno subito provveduto a chiudere la strada dove era avvenuto l'incidente. Sul cane è stato steso un telone giallo. Intanto si starebbe indagando sulle dinamiche di quanto accaduto.

Italia Notizie

Leggi di più:

Libero_official »

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Il Corriere di Roma apre sui giallorossi: 'Roma quasi qualificata, Lukaku a segno''Roma quasi qualificata, Lukaku a segno'. Così titola oggi in prima pagina il Corriere di Roma. I giallorossi battono lo Slavia Praga in Europa League, rafforzando il primo posto nel loro girone. Leggi di più ⮕

Tragico incidente al “Jumping Tour” di equitazione a Sassari, muore l’amazzone Margherita MayerFatale caduta per l’atleta nel campo di gara di Tanca Regia Leggi di più ⮕

Margherita Mayer, l'amazzone muore dopo una caduta da cavallo. La tragedia in SardegnaTragico incidente al Sardegna Jumping Tour di Tanca Regia di Abbasanta, in provincia di Sassari.... Leggi di più ⮕

Margherita Mayer morta, chi era l'amazzone deceduta dopo una caduta da cavalloL'amazzone Margherita Mayer è deceduta a causa di un tragico incidente nel... Leggi di più ⮕

Film horror da vedere quest'anno ad Halloween: 20 titoli che vi terrorizzerannoDa Saw X, ora al cinema, ai grandi classici come Shining: i film horrror da vedere ad Halloween più spaventosi di sempre da vedere per tremare di paura Leggi di più ⮕