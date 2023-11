Roma, Renato Sanches caso aperto: appena 98' in campo, e il riscatto si allontana

Renato Sanches c'è ma non si vede. E questo pesa, così come pesa l'assenza prolungata di Smalling o quella a singhiozzo di Pellegrini e Dybala. Ma sul centrocampista portoghese in particolare i misteri continuano a essere pesanti.da inizio stagione: il finale con la Salernitana alla prima, un tempo contro l'Empoli condito dal gol e la mezz'ora scarsa con lo Sheriff in Europa League prima del nuovo problema muscolare. L'undicesimo in tre anni.

Pinto però lo giudicava "una sua ossessione" e ha deciso di scommetterci lo stesso nonostante il parere poco favorevole di Mourinho Da quella lesione rimediata con lo Sheriff sono passati praticamente 40 giorni. Ma di Sanches ancora non c'è ombra, almeno in gruppo. Una perdita enorme per Mourinho in un reparto che necessita di un giocatore cambio passo come il portoghese.

he dovrebbe giocare il 60% delle partite complessive per far scattare l'obbligo da circa 12 milioni che salirebbe a 14-15 se si dovesse arrivare al 75Per questo la Roma valuterà la situazione già a gennaio per tornare eventualmente sul mercato dando per "guadagnata" quella cifra che non verrà versata al Psg in estate. headtopics.com

