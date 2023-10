Roma, poliziotto gli spara in casa sua: credeva fosse un ladro. L'audio inchioda l'agente: «Ma è il proprietar

Scambiato per un ladro da un casa propria e centrato a un fianco da un colpo di pistola esploso da un agente. È quanto accaduto a Tommaso Ascenzi, 32 anni, nel suo appartamento al secondo piano di via Antonimina alla Romanina, Roma.

È ricoverato in ospedale Scambiato per un ladro, il video Nel filmato si sentono gli agenti battere alla porta di casa Ascenzi, uno dei poliziotti gli intima di stare fermo. Poi parte il colpo di pistola. A questo punto interviene uno dei vicini, che spiega: «È Tommaso, il padrone di casa...». «Come il proprietario di casa?», replica uno degli agenti. Dopo alcuni secondi di silenzio, è lo stesso 32enne a chiedere «che state facendo?».

Leggi di più:

leggoit »

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Il Corriere di Roma apre sui giallorossi: 'Roma quasi qualificata, Lukaku a segno''Roma quasi qualificata, Lukaku a segno'. Così titola oggi in prima pagina il Corriere di Roma. I giallorossi battono lo Slavia Praga in Europa League, rafforzando il primo posto nel loro girone. Leggi di più ⮕

Aggredisce una donna lanciando feci a Roma, “Shpalman” a giudizio: ma viene graziatoUn giro al centro commerciale con le amiche e poi, all’improvviso, una spinta da dietro e un... Leggi di più ⮕

Roma, assalto all'Europa ma Mou provoca già all'Inter. 'Deve vincere il campionato'Quattro giorni in cui la Roma si gioca tanto. A partire da oggi contro lo Slavia Praga in Europa League, per poi passare alla sfida di domenica contro l’Inter. Perché se il percorso europeo ora met Leggi di più ⮕

Scambiato per un boss mafioso, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: «Pensavo fossero i ladri»Un equivoco che è costato molto caro a un uomo che la sera stava cenando insieme alla... Leggi di più ⮕

Festa del Cinema di Roma, le pagelle ai look sul red carpet, da Rossellini a RohrwacherL'ottavo red carpet tardo pomeridiano della Festa del Cinema di Roma è dedicato ai protagonisti de La Chimera di Alice Rohrwacher. I voti ai look delle star, da Isabella Rossellini a Alba Rohrwacher. Leggi di più ⮕