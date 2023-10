Roma, le sette vite di Mourinho anche contro le macumbe

La ragion pura di Mourinho sta, come quella di Kant, tra coscienza delle possibilità e quella dei limiti. La Roma del “filosofo” portoghese è un esercizio di razionalità tattica, sostenibilità agonistica, misura dell’azzardo creativo . Tutto da tentare e nulla da rischiare. Di questi ingredienti è fatta una partita perfetta, che vale il punteggio pieno, tre su tre, in Europa League e l’allungo sui rivali di Praga.

Segno che Mourinho continua a spalmare il suo collante di fiducia, di energia, di solidarietà nel gruppo. Sembra quasi che le sue intemperanze abbiano la funzione di un parafulmine, che scarica le tensioni sulla sua persona e mette al riparo il gruppo.

