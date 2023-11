Roma, la strategia per trattenere Lukaku: il Chelsea ha già deciso il suo futuro

. La Roma, dal canto suo, è pronta a investire tempo e denaro nel centravanti belga ex Inter, proponendo uno scambio con Tammy Abraham che ritornerebbe così a Londra.

Inter, il destino si è compiuto: amico ed erede mettono da parte LukakuJuve: lesione alla coscia per Weah, Allegri spera di recuperare DaniloMilan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoDa Kean a Giroud: 'Perché io?'.

Inter-Roma, bordata di fischi per Lukaku nel riscaldamento: Romelu risponde con un applausoFischi e fischietti, ma anche insulti di vario tipo. È questa l'accoglienza che San Siro, in versione nerazzurra, ha regalato a Romelu Lukaku e alla Roma, appena scesa in campo sul manto erboso del M Leggi di più ⮕

Roma, per tenersi Lukaku pronta la proposta di scambio: Abraham di ritorno al ChelseaRomelu Lukaku è certo di lasciare il Chelsea a titolo definitivo a giugno, rivela oggi il Daily Mirror di oggi. Il centravanti belga non ha posto nelle idee del club inglese, che nonostante il grande Leggi di più ⮕

Inter-Roma 1-0: Thuram segna su assist di Dimarco, Lukaku sconfitto a San SiroSERIE A - Decima giornata di campionato, arriva una delle sfide più attese della stagione: Romelu Lukaku con la sua Roma sul campo dell'Inter. Leggi di più ⮕

Inter Roma, le pagelle di CM: Thuram cancella per sempre Lukaku, Asllani sta fiorendoInter-Roma 1-0 Inter Sommer 6,5: Reattivo sul colpo di testa di Cristante, angolato ma non abbastanza forte, ci arriva tuffandosi alla sua destra. È l’unica parata di una serata abbastanza Leggi di più ⮕

Inter-Roma, Thuram: 'Lavoro per la squadra, non penso a Lukaku'Leggi su Sky Sport l'articolo Inter-Roma, Thuram: 'Lavoro per la squadra, non penso a Lukaku' Leggi di più ⮕

Thuram, un calcio a Lukaku: l'Inter gode ed è prima, affondata la RomaUn gol per cancellare definitivamente chi lo ha preceduto nel cuore dei tifosi dell'Inter prima di spezzarlo. Nel giorno dell'atteso rito... Leggi di più ⮕