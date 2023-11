Roma, incendio in un supermercato a via del Serafico

Le fiamme sono divampate all'esterno di un supermercato nel reparto scarico merci. Una persona, bloccata all'interno della struttura, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed affidata alle cure dei sanitari in buone condizioni. Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza. (Foto repertorio)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Pioggia a Roma, maltempo in Centro e in diversi quartieri della Capitale. I turisti (disperati) in cerca di riUna pioggia violenta si è abbattuta su Roma mercoledì 1 novembre intorno alle 13.30....

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Verona, resta bloccato su isolotto dalla piena dell'Adige: lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare un individuo rimasto intrappolato su un isolotto nel fiume Ad…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Vigili del fuoco salvano due scalatori sulla Montagna Spaccata di GaetaFeriti e bloccati su una parete rocciosa a picco sul mare, salvati dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco due scalatori sulla Montagna Spaccata a Gaeta. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Maltempo, Lecco devastata: decine di interventi dei vigili del FuocoL'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia alle prime luci dell'alba ha colpito pesantemente anche Lecco e le zone limit...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Uomo bloccato sul greto dell'Adige dal maltempo, salvataggio con elicottero e gommoni(Agenzia Vista) Verona, 01 novembre 2023 L'intervento di soccorso dei Vigili del fuoco a San...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Maltempo, il salvataggio di un uomo bloccato sul fiume AdigeIntervento dei vigili del fuoco stamattina 31 ottobre, intorno alle 9 a San Giovanni Lupatoto (Verona), per soccorrere un uomo rimasto b loccato su ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕