Roma, Dybala e Sanches in gruppo: sono pronti per il Lecce

L'inglese ha un problema tendineo ormai cronico e anche il consulto in Inghilterra ha confermato la strada già intrapresa con lo staff giallorosso, ovvero quella di cercare di allenarsi e giocare gestendo il dolore.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORSPORT: Roma, Dybala e Renato Sanches corrono verso il LecceInfortuni alle spalle per l'argentino e il portoghese, che a Trigoria hanno lavorato in gruppo e puntano alla convocazione per la prossima sfida

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Dybala recuperato per Roma-Lecce: in gruppo anche Renato SanchesLe news dall'allenamento della Roma

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La Roma sorride: Dybala e Renato Sanches in gruppo, saranno convocati col LecceImportanti novità in casa Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport. La seduta di questa mattina a Trigoria infatti ha visto i rientri in gruppo di Paulo Dybala e Renato Sanches. La Joya era ferma

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Roma, Dybala e Renato Sanches corrono per il LecceGli allenamenti dei giallorossi: l'attaccante e il centrocampista tornano a disposizione di Mourinho

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La Roma sorride: col Lecce tornano Dybala e Renato Sanches, ma Mou perde SpinazzolaLa Roma di José Mourinho si è allenata nella mattinata di ieri a Trigoria e non mancano le novità riguardanti recuperi e nuovi infortunati. Il tecnico giallorosso ha potuto sorridere per i rientri

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Roma, due sorrisi per Mou: tornano in gruppo Dybala e SanchesLa Roma inizia a recuperare i pezzi mancanti. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, si sono rivisti in gruppo Paulo Dybala e Renato Sanches. Entrambi sono in odore di convocazione per la sfida di domenica

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕