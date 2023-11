Roma, cellula anarchica con base centro sociale responsabile di attentati: sette arresti. Azioni anche contro

Il gruppo anarchico terroristico faceva base in un centro sociale occupato di Roma, il Bencivenga Occupato. Questa la conseguenza della totale impunità di cui godono i centri sociali in Italia, spazi dove lo Stato non entra e dove la legge è sospesa, nel totale silenzio delle istituzioni. La sindaca Raggi non ha proprio nulla da dire a riguardo? Non chiede lo sgombero di questo covo di terroristi?». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILGIORNALE: Cattaneo: 'Senatori a vita avevano senso nel dopoguerra, ora figura superata''Se i Senatori a vita avevano senso nel dopoguerra, ora possiamo dire che si tratta di una figura superata. Le Riforme comunque vanno fatte tutti insieme, ne sono convinto da sempre'. Così Alessandro Cattaneo di Forza Italia in una dichiarazione riguardante la Riforma del premierato.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Il blitz per disturbare lo spaccio: le azioni al Quarticciolo e San BasilioDon Coluccia e la commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie mettono in atto il blitz per la legalità. Battilocchio (Fi): "Il degrado porta degrado...

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Mercato chiuso in extremis e tanti infortuni, Il Romanista titola: 'Roma sparita'Fin dall'inizio della stagione, per tanti motivi, la Roma ha dovuto fare i conti con tante assenze. Con l'Inter ha giocato senza 5 titolari, oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Per questo, oggi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Iran, a Roma la veglia in memoria di Armita GeravandSi è svolta all’esterno dell’ambasciata iraniana la fiaccolata in memoria della giovane Armita Geravand, la sedicenne decedut...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Mourinho, ancora scontro: ora rischia il deferimento dopo Inter-Roma!La Procura Federale sta valutando l'apertura di un fascicolo per le dichiarazioni del tecnico sulle ammonizioni: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere di Roma: 'Immobile su rigore, la Lazio riesce a passare all'ultimo secondo''Immobile su rigore, la Lazio riesce a passare all'ultimo secondo'. Così titola oggi il Corriere di Roma, in relazione al successo dei biancocelesti sulla Fiorentina. L'attaccante entra e segna il go

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕