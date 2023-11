Robot umanoide iCub utilizzato per trattare l'autismo

In un articolo sulla rivista Autism Research gli esperti hanno dimostrato l'efficacia di un robot umanoide in un percorso riabilitativo clinico. Si tratta del robot iCub di IIT, utilizzato per trattare il disturbo dello spettro autistico . L'autismo colpisce tra l'1% e il 2% della popolazione mondiale.





Leggi di più: VANİTYFAİRIT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

EUROSPORT_IT: Italia-Brasile 3-2, niente Parigi per ora per gli azzurri: gli highlights - EurosportPALLAVOLO, QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 (M) - Dovevano vincere per forza, invece si ritrovano sconfitti: gli azzurri di Fefè De Giorgi perdono 3-2

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più »

LEGGOİT: Asturie, cosa fare, vedere e mangiare nell'affascinante regione della SpagnaMeta ideale per gli amanti dell’ecoturismo, ma anche per gli appassionati di città e...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: La scuola media Leonardo da Vinci acquisterà gli armadietti per gli alunniLa scuola media Leonardo da Vinci acquisterà gli armadietti per gli alunni, necessari per...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: In Giappone si usa un lupo robot per spaventare gli orsiMonster Wolf è alimentato da energia solare ed è montato su un carrello in un'area dell'isola di Hokkaido dove si sono verificati di freq…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

CMDOTCOM: Prime Pagine 10 ottobre: 'Inter, serve Taremi', 'Garcia? DeLa al bivio' e 'Allegri vinci altri trofei'La sosta per le nazionali è come sempre momento di grandi riflessioni per gli organici costruiti finora, per gli obiettivi percorribili e per i primi bilanci che portano inevitabilmente gli allenatori

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TGLA7: Brandizzo, tre gli avvertimenti per non far scendere sui binari gli operaiUn 'via libera' mai arrivato, né in forma di autorizzazione cartacea né in forma verbale

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »