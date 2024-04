Robot Emo, capace di anticipare le espressioni umane

E' pronto il robot capace di anticipare le espressioni di un essere umano, per esempio sorridendo per primo. Questo nuovo passo verso i futuri robot da compagnia in grado di assistere gli anziani e di lavorare nelle case, si deve all'esperimento condotto nella Columbia University di New York e pubblicato sulla rivista Science Robotics dal gruppo diretto da Hod Lipson. Primo autore dell'articolo è Yuhang Hu.

Il robot si chiama Emo e ha imparato a prevedere il sorriso di una persona con un anticipo di circa 840 millisecondi, con il risultato di rendere l'interazione fra uomo e macchina più diretta e naturale. Al momento ha solo la testa, con un viso simile a quello umano rivestito in silicone e in grado di assumere un grande numero di espressioni grazie a 26 attuatori. Un sistema di fissaggio magnetico permette di modellare la faccia del robot in modo da darle fisionomie diverse e rendendo la manutenzione più semplice e rapid

