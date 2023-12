Rivoluzione nel mondo dei diritti televisivi: approvata la rimozione dei blocchi geografici per gli eventi sportivi

Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei diritti televisivi, anche e soprattutto in quelli relativi agli eventi in diretta, sportivi compresi. È quella che ha votato il Parlamento UE quest'oggi e che riguarda la rimozione dei blocchi geografici (o Geo-Blocking), risoluzione approvata con 376 a favore, 111 contrari e 107 astenuti. La Commissione Europea è ora incaricata di redigere un nuovo regolamento riguardo questi servizi entro il 2025.

Dal 2018 è stato implementato il regolamento che limita questi blocchi all'interno dell'UE, ma erano esclusi i servizi audiovisivi volti a trasmettere gli eventi sportivi. Ed è stato proprio questo il dibattito e quello su cui si è basata la votazione per portare avanti la rimozione dei blocchi per i servizi streaming di film, serie Tv e, appunto, eventi sportivi in Europ





