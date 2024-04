Rivalità tra i membri del gabinetto di guerra israeliano sulla ritorsione contro l'Iran

I tre più importanti membri del gabinetto di guerra israeliano, l'organo che prende decisioni sulla guerra a Gaza, sono tra loro rivali anziché alleati: come si metteranno d'accordo sulla ritorsione promessa contro l'Iran?Nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, molto probabilmente il gabinetto di guerra israeliano prenderà una decisione che potrebbe avere conseguenze su Israele e su tutta la regione: comeall’attacco iraniano di sabato notte, e se iniziare...

In questi mesi, all’interno dell’organo, Netanyahu ha cercato di assumersi da solo la direzione della guerra, mentre Gallant e Gantz hanno cercato di tagliare fuori Netanyahu da alcune delle decisioni militari. I rapporti tra i tre sono conflittuali da anni, se non da decenni.sono avversari politici. Gantz è stato il capo delle forze armate israeliane tra il 2011 e il 2015 , periodo durante il quale diresse due grosse operazioni militari contro Hamas nella Striscia di Gaza.

All’interno del gabinetto di guerra, in particolare, Gallant e Gantz sono riusciti a trovare una forma di accordo, e spesso hanno agito assieme opponendosi a Netanyahu. Questo benché Gantz sia il più moderato dei tre e Gallant sia invece il più aggressivo dal punto di vista militare, al punto che sarebbe stato favorevole, all’inizio della guerra, ad attaccare preventivamente il gruppo armato Hezbollah in Libano .

