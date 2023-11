Riunione tra la dirigenza del Napoli e Aurelio De Laurentiis per il futuro della panchina azzurra

È confermata la riunione a Roma di oggi tra la dirigenza del Napoli e il patron Aurelio De Laurentiis. Saranno presenti anche Chiavelli, Meluso e Micheli, con l'obiettivo di risolvere il futuro della panchina azzurra. Il club partenopeo sembra ormai aver fatto la sua scelta, con Rudi Garcia out ein. Non è un caso che l'entourage del tecnico croato sia stato contattato subito dopo la sconfitta di ieri con l'Empoli.

L'ultima offerta a Tudor è un contratto di un anno più un altro anno opzionale legato alla Champions, ma ancora manca il sì dell'ex Juventus. Dall'altra parte c'è l'alternativa, che accetterebbe anche solo sette mesi di contratto. De Laurentiis vorrebbe provare a chiudere la pratica Tudor già oggi, le prossime ore saranno decisive.TMW - Napoli, Tudor sempre più vicino al sì: domani altro incontro. Tutte le ultime sull'accordoNovellino:"Stravedo per Pioli, ma in questo Milan qualcosa non va a livello mentale"Inter, esami in Albania per Asllani: nessun problema fisic

