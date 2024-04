Ritorno tra Manchester City e Real Madrid: Spettacolo di calcio in Europa

Uno spettacolo extralusso che può durare dai 90' ai 120'. Il ritorno tra il Manchester City e il Real Madrid di mercoledì è il paese di bengodi per tutti gli amanti del pallone, uno spot del calcio dopo lo scintillante 3-3 di Madrid in un programma sontuoso dei quarti che prevede altre tre sfide eccellenti ed equilibrate.

Il Bayern e' all'ultima spiaggia e per non dichiarare bancarotta deve rendere fruttifero il 2-2 in trasferta con l'Arsenal, che rimane favorito per la qualità del gioco e la freschezza dei suoi giovani che Arteta ha avuto il tempo di far maturare. Destino avverso per l'infortunato Coman che interrompe, col trionfo del Leverkusen in Bundesliga, una striscia unica: 11 scudetti di fila con Psg, Juve e Bayern.

Nel quarto meno pubblicizzato l'Atletico di Simeone e Griezmann ha un piccolo vantaggio, ma il Dortmund, con i cambi della ripresa, si e' rimesso in corsa e potrebbe rimontare con un Haller in grande forma. Dopo i 18 gol della fase di andata si attendono quattro gare scintillanti per un'edizione della Champions, l'ultima con queste formula, che ha tutte le credenziali per restare nella storia della manifestazione.

Al Milan serve di rimettere a regime la super potenza della fascia sinistra, con Hernandez e Leao che hanno sofferto la copertura di Celik e di El Shaarawy. A De Rossi mancherà l'equilibratore di centrocampo, Cristante, e non sara' un handicap lieve.

