Riti satanici in soffitta con il figlio e istigazione al suicidio: padre va a processo

, inducendolo poi al suicidio. Queste le accuse rivolte ad un uomo di 50 anni residente a Pistoia, per il quale nelle scorse ore il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di. Per una vicenda che risale ormai a cinque anni fa. Stando a quanto riportato dal quotidiano, tutto iniziò nel 2018, quando il figlio del cinquantenne, un ragazzo di 20 anni, venne trovato impiccato nella soffitta di casa.

In un primo momento, al termine delle indagini portate avanti dai carabinieri di Quarrata (una cittadina dell'hinterland pistoiese, ndr) il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, pur condividendo la ricostruzione fatta dagli investigatori, aveva presentato al gip del tribunale di Pistoia una richiesta di archiviazione del caso, ritenendo non ci fossero prove sufficienti per sostenere la tesi accusatoria in un eventuale processo e per arrivare a una condanna.

