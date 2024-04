Ritardi nel recupero dell'ex caserma occupata di via del Porto Fluviale

I primi giorni di marzo, ma siamo al 4 aprile e il cantiere per il recupero e la trasformazione dell'ex caserma occupata di via del Porto Fluviale non ha ancora visto la luce. A bloccare il progetto, finanziato con 11 milioni di euro di fondi Pnrr, sono le difficoltà da parte di Roma Capitale nel reperire gli alloggi alternativi a tutte le famiglie che vivono lì dal 2003.

Il piano doveva essere quello di individuare un appartamento o una soluzione abitativa alternativa a tutti i 54 nuclei che da oltre vent'anni occupano l'edificio di via del Porto Fluviale, un'ex caserma, che il Comune da marzo 2022 ha ufficialmente deciso verrà trasformato in una vera e propria 'piazza' aperta al quartiere Ostiense. Con alloggi rinnovati, spazi comuni, un mercato a km0, un hub per la mobilità sostenibile, uno sportello antiviolenza, laboratori. Doveva succedere tutto entro le prime settimane del 2024, per far partire il cantiere a marzo. Ma ci sono ancora 18 famiglie non trasferite

