Ritardi, consumi del suolo, rinnovabili: a che punto è l'Italia su clima e transizione ecologica? Tutto quell…

Distratti dalle guerre, dalle crisi economiche e dai dibattiti politici, ci siamo dimenticati che dobbiamo affrontare la crisi climatica prima che sprigioni i suoi effetti peggiori. L’Italia è indietro e non solo: alcuni indicatori mostrano addirittura delle involuzioni. La lenta corsa agli impianti rinnovabiliPer ridurre il cambiamento clim…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Pnrr, Gimbe: 'Rispettate scadenze europee Salute, criticità su assistenza domiciliare''Per questo target nazionale ritardi soprattutto al Sud'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Alluvione Marche, indagate 14 persone per omicidio colposo: sindaci e funzionari accusati di ritardi e…La procura aquilana ha invitato a comparire per l'interrogatorio sei sindaci dei comuni della vallata dei fiumi straripati, due funzionari dei vigili del fuoco e sei tra funzionari, operatori e responsabili della Protezione civile regionale

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: L’urlo della naturaI ritardi nei raccolti sono un nuovo segnale d’allarme per la crisi del cambiamento climatico

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Udinese, Cioffi: 'Ragazzi giovanissimi o con pochi minuti, meritano solo applausi'11.20 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese per commentare il risultato maturato in Coppa Italia contro il Cagliari. Segui la diret

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Calci di punizioni, perché in serie A se ne segnano pochi: tecnica, errori e palloniIl gol di Raspadori in Napoli-Milan è stato il primo in campionato da calcio piazzato diretto. Eraldo Pecci: «Ci si allena poco su questo fondamentale. Certi colpi riescono solo ai fenomeni, e di fenomeni in serie A non ne vedo»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Brambati: 'Milan a pochi punti dalla vetta, ha le potenzialità per arrivare fino alla fine''Che segnale è il rinnovo di Fagioli con la Juventus? E' il segnale di una società nei confronti di un giocatore in difficoltà. Quando un club rinnova, spesso è perché lo vuoi cedere con un contr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕