Rita Ora in 'London After Hours' per Pepe Jeans

Oggi, 50 anni più tardi, il brand resta fedele al suo iniziale mantra e alla missione di creare le collezioni denim e fashion più trendy del mondo. L’unicità dello stile, l’eclettismo, lo straordinario melting pot e il mix di culture che caratterizzano la città di Londra, altrettanto definiscono la personalità Pepe Jeans, e sono costante ispirazione per le collezioni denim donna, uomo e junior.

Pepe Jeans London presenta la nuova campagna"London After Hours" Pepe Jeans London è entusiasta di presentare la seconda campagna della sua emozionante storia "I Love London" per la collezione Autunno/Inverno 2023. Il brand è orgoglioso di lanciare “London After Hours” con protagonista la talentuosa star internazionale, cantautrice e attrice Rita Ora.

Ispirata all'energia vibrante che permea le strade di Londra dopo il tramonto, "London After Hours" cattura l'essenza della vita notturna della città. Ambientata nell'esclusivo London Members Club 'Upstairs at Langan's', la campagna regala immagini sofisticate con protagonisti i pezzi più iconici della collezione Holiday AW23 Pepe Jeans. headtopics.com

Dalla camicia interamente ricoperta di scintillanti paillettes al vestito corto nero, dal luminoso crop top abbinato ai sorprendenti pantaloni palazzo in satin, Rita Ora incarna lo spirito della notte londinese, magnificamente catturato dal celebre fotografo Dan Jackson.

Anche i capi in denim della collezione si vestono di un trattamento sparkling, con la giacca di jeans decorata con originali paillettes e jeans affusolati adornati con dettagli in strass lungo la gamba. headtopics.com

Il video della campagna è accompagnato dalla canzone di Rita Ora "Don't Think Twice", dal suo ultimo album"You & I". La collezione Holiday Edit AW23 per le vacanze è stata pre-lanciata il 24 ottobre su zalando.com, ed è online su tutti i canali ufficiali del brand dal 27 ottobre.

Tornata l'ora solare, nella notte lancette un'ora indietroSi dormirà un'ora in più, ma il buio arriverà un'ora prima Leggi di più ⮕

E' tornata l'ora solare, lancette indietro di un'oraSi dormirà un'ora in più. Terna, con l'ora legale risparmiati circa 90 milioni (ANSA) Leggi di più ⮕

Gaza: Onu, 'situazione sempre più disperata di ora in ora''La situazione a Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora': lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal. (ANSA) Leggi di più ⮕

Ora solare 2023, oggi si cambia. Ecco quando spostare le lancetteVia l'ora legale, con il cambio si avrà un’ora di sonno in più e di conseguenza un’ora di luce in meno Leggi di più ⮕

Inter, Bastoni al 45': '11 tiri a 0 ma non abbiamo segnato, ora dobbiamo far gol'Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della sfida contro la Roma. 'Quest'atmosfera ci da molta carica, il nostro pubblico è veramente Leggi di più ⮕

Tor Bella Monaca, ora lo spaccio è affidato alle donne: tre arresti della poliziaGiovani, spigliate e scaltre, brave a non dare nell'occhio e determinate. Oppure mature,... Leggi di più ⮕