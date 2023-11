Risultati indagine sulle richieste allo Sportello di ascolto dell'associazione Sex and The Cancer

I risultati di un'indagine basata sulle richieste pervenute allo Sportello di ascolto dell'associazione Sex and The Cancer. Parlare con i medici è fondamentale per ricevere soluzioni e consigli Tornare alla normalità dopo una diagnosi di tumore passa anche da qui: riappropriarsi della propria sessualità e avere una vita intima soddisfacente. Un obiettivo che, sebbene sia raggiungibile, resta di fatto ancora lontano per moltissimi pazienti e anche per tante persone guarite.

Lo confermano i primi risultati dello Sportello di ascoltocon l’intento di rompere sia i tanti tabù che i diretti interessati hanno quando si tratta di affrontare la sessualità durante o dopo le terapie per un tumore, sia il silenzio dei medici, ancora poco inclini ad affrontare l’argomento che finisce così per essere completamente trascurato nella grande maggioranza dei cas





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'La stanza delle famiglie', un supporto se il tumore entra in casaA Milano Go5 apre sportello di sostegno a chi è vicino al malato (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Ministero, online «Sportello di edilizia scolastica Pnrr» a supporto degli enti localiValditara: «lo sportello costituirà un importante strumento di semplificazione e di accompagnamento, in un'ottica di trasparenza e digitalizzazione»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Reagisce a tentata rapina allo sportello delle PosteIl tribunale ha condannato l'uomo a 3 anni e 6 mesi di reclusione

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Sex and the City, Kim Cattrall rompe il silenzio sul suo cameo: «I fan hanno bisogno dello stile di Samantha»Kim Cattrall è stata una delle grandi protagoniste della celeberrima serie tv 'Sex and...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Il sexting, il primo bacio, il consenso, cosa sanno - davvero - i nostri figli sul sesso?Le app di sex therapy sono in forte crescita, ma ci sono delle perplessità.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Italians find one of engines behind pancreatic cancerA team of Italian scientists have found one of the engines that drive cancer of the pancreas, one of the most aggressive tumours, in a discovery that has enabled them to identify a therapeutic target to hopefully slow the advance of the disease.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »