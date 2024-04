Ristrutturazione di San Siro in due fasi, secondo il sindaco di Milano

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Una ristrutturazione di San Siro in due fasi, una prima e una dopo le Olimpiadi invernali del 2026, potrebbe essere una buona soluzione secondo il sindaco di Milano , Giuseppe Sala, per adeguare lo stadio di Milano . 'Io penso di sì - ha commentato a margine della presentazione del masterplan del nuovo quartiere di Santa Giulia -. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo.

Credo che quella possa essere la soluzione'. A giugno è atteso lo studio di fattibilità realizzato da WeBuild. 'La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato alla società le loro necessità - ha aggiunto - e le hanno comunicato formalmente. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno

San Siro Ristrutturazione Milano Olimpiadi Invernali 2026 Stadio

