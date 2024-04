Rissa in parlamento tra due politici georgiani

, segretario esecutivo del partito di maggioranza, mentre stava parlando. Da lì è partito uno scontro fisico tra le urla degli altri parlamentari che hanno cercato di separare i due.

Impagnatiello deve anche rispondere di interruzione di gravidanza e occultamento di cadavere: impaurito e incalzato dai carabinieri sposta il corpo nel box, qui prova a darle di nuovo fuoco con la benzina, quindi nasconde la vittima, avvolta in buste di plastica, in un anfratto dietro al box di viale Monterosa a Senago, nel comune alle porte di Milano. Fermato il primo giugno, l'indagato confessa il delitto, ma restituisce solo in parte l'orrore contro Giulia.

“Vogliamo raggiungere un obiettivo molto chiaro in Libano, per riportare i residenti a nord, tutte le comunità del nord”, ha aggiunto, riferendosi a circa 80.000 israeliani sfollati a causa degli attacchi quotidiani da parte di Hezbollah. “Non so quando la guerra nel nord accadrà. Posso dirvi che la probabilità che accada nei prossimi mesi è molto più alta di quanto non fosse in passato”, ha ribadito il capo di Stato maggiore.

Intanto una fonte di Hamas a Beirut ha detto alla Dpa che i leader di Hamas non lasceranno la Striscia di Gaza volontariamente, in previsione di un aumento del numero dei militari israeliani nell'enclave palestinese."Sarà vittoria o martirio'', ha affermato la fonte. La Striscia di Gaza è la terra dei palestinesi e di Hamas, ha detto, aggiungendo che il sangue dei leader del gruppo non vale di più di quello della popolazione.

Sotto i riflettori la tensione tra Iran e Pakistan. Islamabad ha richiamato il suo ambasciatore in Iran a seguito della"violazione ingiustificata" del suo spazio aereo da parte di Teheran e ha deciso di non consentire"per il momento" il ritorno a Islamabad dell'ambasciatore iraniano, che attualmente si trova nella Repubblica islamica.

Intanto un colonnello dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Ali Javadanfar, è stato ucciso in un attacco"terroristico" nella provincia del Sistan e Balucistan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim, precisando che il colonnello è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sulla strada Khash-Zahedan.Teheran, 18 gen.

Rissa Parlamento Politici Georgia Disegno Di Legge

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Rissa in campo durante la partita Roma-LazioDurante la partita tra Roma e Lazio, si è verificata una rissa tra i giocatori Guendouzi e Dybala, seguita da un altro alterco tra Pedro e Paredes.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Dybala, rissa con Guendouzi durante il derby: Paulo gli mostra il parastinchi, volano insultiScintille durante Roma-Lazio: cosa è successo nella lite e cosa c'entra il Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Scandalo durante un corso di medicina legale: professori ballano durante esami autopticiUn video virale sui social network mostra professori di note università italiane ballare e cantare durante un corso nazionale di medicina legale. La situazione ha suscitato indignazione tra i medici legali.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

'Sposato a mia insaputa da 30 anni con Winona Ryder'. Lo strano caso di Keanu Reeves'Lo fece un prete romeno durante le riprese di Dracula', spiega l'attore durante un'intervista

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Chat whatsapp delle mamme, maxi-rissa dopo le parole: botte e paura davanti all'asilo (con i bambini presenti)Nel quartiere di Scampia a Napoli, si è consumata una rissa davanti ad un asilo....

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Turchia, Trabzonspor-Fenerbahce finisce in rissa: i tifosi danno la caccia ai giocatori ospitiÈ' finita in rissa la partita del campionato turco tra Trabzonspor-Fenerbahce: i sostenitori …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »