Rise of the Ronin

Tgcom24 e Mastergame hanno provato in anteprima una versione dimostrativa dell'avventura postapocalittica della giovane combattente Eve, che sarà disponibile gratuitamente a partire da domani per tutti gli utenti in possesso di PlayStation 5, sperimentando con mano la prima ora del gioco completo in uscita il 26 aprile sul mercato italiano.

, opera di PlatinumGames che rappresenta probabilmente la musa principale per lo studio sudcoreano, alla prima esperienza con un prodotto di portata simile

