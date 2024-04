Rischio di crollo delle linee del fronte in Ucraina

Secondo alti ufficiali ucraini, c'è il rischio che le linee del fronte crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare l'offensiva. Non ci sono tecnologie in grado di compensare la grande massa di truppe russe che verranno scagliate contro l'Ucraina.

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Putin: «Truppe Nato in Ucraina non cambierebbero la...Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 13 marzo, in diretta. Casa Bianca: nuovi aiuti militari a Kiev per 300 milioni

Tajani: "Non invieremo mai soldati italiani in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia""Noi abbiamo una posizione di grande equilibrio: difendiamo l'Ucraina, diamo aiuti economici, politici, materiale militare per permettere alle forze armate ucraine di difendersi dall'aggressione russa, per difendere l'integrità territoriale e la libertà, ma non siamo in guerra con la Russia.

Secondo Vladimir Putin gli attentatori cercavano di scappare in Ucraina Il presidente russo ha promesso di punire i responsabili dell'attacco di Mosca.

Ucraina, centrale Zaporizhzhia di nuovo a rischio: un milione di persone senza elettricitàIl premier Zelensky rinnova l'appello agli alleati Occidentale: 'Missili russi non hanno ritardi al contrario dei pacchetti di aiuti per Kiev'

Ucraina, vertice europeo: 'Preparare i cittadini Ue al rischio di guerra'Vladimir Putin vince le elezioni presidenziali in Russia con l'87,29% dei voti, il risultato più alto mai ottenuto da un presidente eletto.

Ucraina, Meloni contro Macron: "Rischio escalation, no all'intervento Nato"'L'Italia non abbasserà la guardia, l'arrivo della bella stagione potrebbe incoraggiare i trafficanti di esseri umani'

