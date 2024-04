Risarcimento di 1,5 milioni di euro per l'incidente nella scuola dell'infanzia a L'Aquila

Il 18 maggio 2022 all'interno della scuola dell'infanzia 'I Maggio', in via Salaria Antica est a L'Aquila. La cifra è stata formalizzata nel corso dell'ultima udienza al Tribunale dell'Aquila davanti al gup Guendalina Buccella. L'avvocato Tommaso Colella, legale della parte civile, ha inoltre citato come responsabili il ministero dell'Istruzione, il Comune dell'Aquila e l'assicurazione dell'auto che travolse i bambini, oltre alla sua proprietaria.

L'udienza è stata aggiornata al prossimo 26 giugno. Intanto, l'avvocato Francesco Valentini, legale della Balabanova ha annunciato che richiederà il rito abbreviato per la sua assistita. Secondo l'accusa, quel 18 maggio 2022, parcheggiò l'auto senza mettere il freno a mano, per poi scendere dal veicolo e recarsi a riprendere da scuola i suoi due figli

Risarcimento Incidente Scuola Dell'infanzia L'aquila Tribunale Avvocato Responsabilità Ministero Dell'istruzione Comune Assicurazione

