Riprese in corso a Cinecittà World: i nuovi film Din Don sono girati nel parco con partecipazione aperta per il pubblico

Primo ciak a Cinecittà World per l'ottavo e nono capitolo della fortunata saga Din Don di Italia1. I film saranno interamente girati ed ambientati nel suggestivo scenario del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Si stanno svolgendo a Cinecittà World le riprese dell’8° e 9° capitolo della fortunata saga dei film di Italia1. Entrambi i film saranno interamente girati ed ambientati nel Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma., si cimenteranno nelle irresistibili avventure nel parco divertimenti del Cinema più famoso d'Italia.

Cinecittà World consolida la sua posizione di location ambita dalle produzioni italiane e internazionali. Attualmente, il Parco fa anche da sfondo alla travolgente storia d’amore tra Nica e Rigel , protagonisti del film “news Cinema

Cinecittà World Film Din Don Parco Divertimenti Italia1

