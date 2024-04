Ripresa del turismo nel 2024: l'Italia propone mete ed esperienze uniche

Per il turismo il periodo nero della pandemia sembra essere ormai passato. Secondo il World Tourism Barometer, dopo un 2023 chiuso con un fatturato di 1400 miliardi di dollari, l’anno in corso non solo riporterà il turnover ai livelli pre-pandemia ma segnerà una sostanziale evoluzione dei gusti dei viaggiatori.

Voli low cost, Ryanair svela come risparmiare: ecco i giorni in cui viaggiare e le mete più convenienti Le stime «I dati dello scorso anno e le stime per il 2024 – conferma Rosa Giglio, head of marketing di BWH Hotels Italia & Malta –confermano l’importante ripresa del settore turistico. L'Europa resta una meta ambita e l'Italia, come al solito, è pronta a fare la sua parte proponendo ai viaggiatori mete ed esperienze in grado di soddisfare tutti i gusti. I trend del 2024 stanno già rivoluzionando presente e futuro dei viaggi e dimostrano come si cerchino sempre di più esperienze personalizzate e unich

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Quote Italia vincente Europei 2024: le chances degli azzurri secondo i bookmakerQuali sono le quote dell'Italia di risultare vincente agli Europei di Calcio 2024? Ecco le possibilità degli Azzurri di portare a casa la coppa.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Diretta Juventus-Lazio del 2024-04-02 - 20:00:00 Coppa Italia 2023/2024Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Mercato dei Pc in calo ma il 2024 sarà l'anno della ripresaIl mercato globale dei computer, sia fissi che portatili, ha chiuso il 2023 in calo dell'8,8% su base annua. Si tratta del dato peggiore da quando gli analisti di International Data Corporation seguono il settore. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Gp Australia 2024, Sainz trionfa e Leclerc secondo: doppietta Ferrari a MelbourneVerstappen si ritira subito, il Cavallino domina a Melbourne

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »