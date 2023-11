Rino Formica: “Devono stare attenti se si va al referendum il governo sarà travolto”

Il vantaggio di averne viste e vissute tante ha spesso consentito a Rino Formica di riuscire a leggere in anticipo gli eventi e anche sulla riforma costituzionale il vecchio dirigente socialista guarda lontano: «Nella loro storia gli italiani hanno sempre cercato un leader, ma al tempo stesso hanno rifiutato chi ha provato a trasformarsi da leader in padrone: anche stavolta andrà così.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Ucraina-Russia, Lukashenko: 'Guerra in stallo, Kiev e Mosca devono trattare'L'analisi del presidente della Bielorussia

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

OKLASALUTE: Le uova non devono mancare nella dieta di bambini e sportiviInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: World Vegan Day: cosa sono i cosmetici vegani e quali caratteristiche devono avereLe direttive europee prevedono che i cosmetici non siano testati su animali, ma la sfida più grande, per le aziende beauty che aspirano ad avere la certificazione vegana, è non contenere elementi di derivazione animale. Molte ci stanno riuscendo, grazie all'impegno e alla ricerca.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Soumahoro, interrogatori della moglie e la suocera saranno venerdì: si indaga sui soldi spesi dalla coop KaribDevono rispondere al giudice per le indagini preliminari gli indagati nell'inchiesta sulla...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Calcio, per Human Rights Watch 'inconcepibili i Mondiali in Arabia Saudita, è peggio del Qatar''La Fifa si è data un'agenda sui diritti umani in cui si afferma che i paesi ospitanti della Coppa del Mondo devono aderire ai diritti umani'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Quel rompicapo a incastri difficile come la pace nel mondoL'ambasciatore cinese Zhang Ju ha inaugurato il mese di presidenza della Cina del Consiglio di sicurezza dell'Onu presentando un complicato e antico puzzle in cui parti concave e convesse devono incastrarsi

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕