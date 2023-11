Ringo Starr difende la canzone dei Beatles

Il batterista dei Beatles si è espresso sulla questione delle critiche che si stanno levando circa la canzone “Now and Then”. Sono tante le discussioni che si inanellano sul tema, e che spesso tirano in ballo l’Intelligenza Artificiale. “È la voce di Lennon, il resto sono st****ate”, ha detto senza mezzi termini Ringo Starr.

Anche il figlio di John, Sean Ono Lennon, dichiara che quella è la voce di suo padre Ringo Starr, il mitico batterista dei Beatles, si è espresso sulla questione delle critiche che si stanno levando circa la canzone. Sono tante le discussioni che si inanellano sul tema, e che spesso tirano in ballo l’Intelligenza Artificiale. “È la voce di Lennon, il resto sono st****ate”, ha detto senza mezzi termini il musicista inglese parlando con l’organizzazione no profit statunitense AAR





