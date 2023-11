Rimprovera due ragazzini, loro tornano con i rinforzi e lo accoltellano

La sua "colpa" sarebbe stata quella di aver rimproverato due ragazzini che disturbavano i passanti. Loro per tutta risposta hanno chiamato i rinforzi e lo hanno ferito con un coltello. È successo venerdì sera a Palermo in via Torre di Mondello. Qui polizia e 118 hanno soccorso la vittima: un trentenne che aveva ferite su tutto il corpo.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando si sono imbattuti nell'ultimo atto dell'aggressione. All'arrivo delle volanti un gruppetto di giovani, circa dieci persone tra i 20 e i 25 anni, è fuggito a gambe levate.

A quel punto è stata la stessa vittima a raccontare ciò che era appena accaduto. Stando al suo racconto tutto sarebbe nato proprio per il rimprovero che avrebbe fatto all'indirizzo di due ragazzi che disturbavano i passanti sul lungomare. I due, non avendo gradito la "tirata d'orecchie", si sono allontanati salvo poi tornare indietro con i rinforzi. In un attimo il trentenne è finito sotto una raffica di colpi interrotta solo dall'arrivo delle volanti. headtopics.com

Gli investigatori hanno raccolto dettagli utili per le indagini anche da alcuni potenziali testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena o i mezzi utilizzati per la fuga.

