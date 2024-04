Rimpatriata a Roma la bambina italiana operata d'urgenza in Thailandia

È atterrato ieri (1° aprile), all'Aeroporto di Ciampino, il velivolo dell'Aeronautica Militare proveniente dalla Thailandia che ha riportato a Roma la bambina italiana operata d'urgenza a Phuket, nei giorni scorsi, a seguito di un malore accusato durante il volo d'andata che ha permesso ai medici di diagnosticare un tumore al cervello. Il rientro è stato reso noto dalla Farnesina in un comunicato.

L'operazione di rimpatrio, richiesta dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si è resa necessaria viste le delicate condizioni della bambina seguito dell'intervento. L'operazione di rimpatrio Il Ministro Tajani, in accordo con la Presidenza del Consiglio, ha favorito l'intervento dell'Aeronautica Militare con un volo dedicato, necessario per garantire alla minore un trasferimento quanto più breve e meno invasivo possibile, alla luce del delicato quadro clinico e della giovanissima età della pazient

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Rimpatriata da Aeronautica militare la bambina italiana ricoverata d’urgenza in ThailandiaI titoli di Sky TG24 del 1 aprile: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Rimpatriata la bambina ricoverata e operata d'urgenza in ThailandiaLa famiglia ha espresso la sua riconoscenza per il supporto ricevuto da tutto il personale del ministero degli Esteri

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Roma, riportata in Italia bambina ricoverata d'urgenza in ThailandiaL’operazione di rimpatrio, richiesta dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si è resa necessaria a seguito di un delicato intervento d’emergenza

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Bambina di Roma si sente male in Thailandia, diagnosticato tumore in testaLa piccola è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La famiglia vuole riportarla in Italia

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Caos sul volo per Brighton: 5 tifosi della Roma fermati dalla polizia in pista all'aeroportoCaos sull’aereo che ha portato i tifosi della Roma a Brighton. A Stansted, l'aeroporto...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Napoli, uccisi dalle esalazioni dell'auto: la salma di Vida sarà rimpatriata in IranSarà rimpatriata in Iran la salma di Vida Shahvalad, studentessa 21enne morta a Napoli insieme al 24enne Vincenzo Nocerino nella notte tra il 15 e il ...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »