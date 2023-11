Riforma dell'esercito italiano per fronteggiare situazioni di guerra

Riportare l’esercito (anche) “alla sua funzione originaria”. Quella, cioè, di essere pienamente in grado, se necessario, di difendere il Paese in caso di attacco. In caso di guerra. È questo il proposito che sta muovendo il ministero della Difesa, che lavora a come riformare, e potenziare, le forze armate. Anche alla luce degli scenari attuali.

Questi ultimi, dalla guerra in Ucraina in poi, hanno imposto una riflessione sulla necessità di rendere l’esercito pronto a fronteggiare anche situazioni novecentesche, che credevamo assolutamente irripetibili nell’Occidente dei giorni nostri. Per fare ciò servono più uomini e donne da arruolare e la creazione di una riserva da allertare in caso di conflitti. Per tanti anni, è il ragionamento che fanno fonti di rango, ci si è molto concentrati sulle missioni di mantenimento della pace. Ciò ha portato a trascurare la funzione per cui l’esercito è nato: quello di saper combattere “un conflitto convenzionale

:

SKYTG24: Bankitalia, con riforma Irpef reddito famiglie salirà dell'1,5% nel 2024Manovra, Bankitalia: con taglio Irpef 600 euro in più

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

CORRİERE: La riforma costituzionale e la legge elettorale in ItaliaLa riforma costituzionale prevede un premio di maggioranza del 55 per cento. Secondo me, il premio di maggioranza non ha alcun fondamento. Dobbiamo copiare dai francesi e dagli inglesi e adottare una legge elettorale maggioritaria. Ogni elettore saprebbe il nome e il cognome del senatore e del deputato che lo rappresenta ed elimineremmo i governi di coalizione nei quali i partitini diventano determinanti e possono far cadere il governo: proprio il contrario della democrazia.

Fonte: Corriere | Leggi di più »

TODAY_İT: Decontribuzione e riforma dell'Irpef: benefici per redditi medio-bassi e operaiIl mix tra decontribuzione e la riforma dell'Irpef porterà "maggiori benefici per redditi medio-bassi e operai" ma emergono delle "criticità da coperture e soglie di reddito". La presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Lilia Cavallari ha fatto notare che "la conferma della decontribuzione garantisce un importante supporto ai redditi da lavoro bassi e medi" ma "la modalità per fasce fa cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda di 35.000 euro, con una perdita di circa 1.100 euro con il superamento di tale soglia per un solo euro".

Fonte: Today_it | Leggi di più »

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

İLFOGLİO_İT: Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

Fonte: ilfoglio_it | Leggi di più »

LASTAMPA: Scontro in aula tra il pm e la difesa di Alessia PifferiIl pubblico ministero Francesco De Tommasi e la difesa di Alessia Pifferi si scontrano in aula durante il processo per l'omicidio della figlia Diana. Il pm accusa le psicologhe del carcere di San Vittore di manipolare Pifferi.

Fonte: LaStampa | Leggi di più »