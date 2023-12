Riforma del Patto di Stabilità e Crescita: l'Italia chiamata alla maggiore stretta fiscale

Con il via libera alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita, la premier Giorgia Meloni ha nei fatti ipotecato la politica fiscale dell'Italia negli anni a venire, barattando una flessibilità temporanea che copre pressoché questa legislatura, scaricando il peso maggiore sui Governi futuri.

Secondo una proiezione dei saldi di finanza pubblica in base ai termini dell'accordo appena siglato in sede europea, redatta dal think tank europeista con base a Bruxelles, il Bruegel, Roma è chiamata alla maggiore stretta fiscale tra tutti i Paesi dell'U





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Intesa tra i ministri delle Finanze europei sul nuovo Patto di stabilità e crescitaL'intesa tra i ministri delle Finanze europei è stata trovata con un parere 'unanime' come ha detto la ministra spagnola Nadia Calvino. Il nuovo patto è 'più realistico' di quello precedente. L'Italia ha ottenuto molto e guarda agli investimenti, specialmente del Pnrr, con spirito costruttivo. È importante che sia stato trovato un compromesso di buonsenso tra i 27 Stati membri della Ue per un accordo politico sul nuovo Patto di stabilità e crescita. Il nuovo Patto risulta migliorativo per l'Italia rispetto alle condizioni del passato.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Accordo raggiunto sulla riforma del Patto di Stabilità e CrescitaDopo mesi di discussioni, i ministri delle Finanze dei Ventisette hanno raggiunto un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. L'accordo dovrà essere negoziato con il Parlamento e approvato entro la fine della legislatura. L'obiettivo iniziale era semplificare le regole di bilancio e promuovere gli investimenti.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Nuovo Patto di stabilità: Francia, Germania e Italia allineateI ministri delle Finanze dei Paesi Ue si riuniscono in videoconferenza per un Ecofin straordinario per approvare la riforma della disciplina europea sui conti pubblici. Francia, Germania e Italia sono finalmente allineate sul nuovo Patto di stabilità.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

C’è un accordo sulla riforma del Patto di stabilitàÈ stato trovato dai ministri dell'Economia dei 27 stati membri dell'Unione Europea, ma dovrà essere approvata dal Parlamento

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

L’Ue trova l’accordo sulla riforma del Patto di StabilitàI destini dell’Ue corrono sull’asse Parigi-Berlino. È sempre stato così e lo è stato anche questa volta. I ministri economico finanziari dei paesi membri, riuniti insolitamente in videoconferenza, hanno raggiunto un accordo sulla tormentata riforma del Patto di Stabilità.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Patto di stabilità, quanto manca per l'accordo: la situazioneFumata grigia all'Ecofin, se ne riparla prima di Natale

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »