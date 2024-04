Riforma costituzionale: conclusa l'analisi dell'articolo 3 del disegno di legge

Martedì la commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’analisi dell’articolo 3 del disegno di legge costituzionale presentato dal governo di Giorgia Meloni. La discussione e i voti di martedì sono stati un momento importante, seppure ancora preliminare, della riforma, perché hanno riguardato la parte decisiva del disegno di legge, quella che ridefinisce il ruolo del presidente del Consiglio.

Un meccanismo che garantisca una maggioranza solida rischia di essere bocciato dalla Corte Costituzionale, ma è essenziale per rendere efficace la riforma

