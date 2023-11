Riforma anti-ribaltoni, massimo due premier per ogni legislatura

L’obiettivo esplicito di Giorgia Meloni è di non ripetere l’errore dell’ex sindaco di Firenze, ovvero legare la grande riforma costituzionale al proprio destino politico, e ovviamente quello del suo governo. Ma nel frattempo c’è una partita politica da giocare, quella sul tes…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANITYFAIRIT: Riforma del premierato: eleggeremo direttamente il Presidente del Consiglio?Nel Consiglio dei Ministri di venerdì arriva la riforma del premierato.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Sul Colle 'tranquillità assoluta'. E niente interferenzeMattarella non dirà nulla e firmerà il testo. Il malumore del capo dello Stato verso chi tenta di tirarlo per la giacca

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Riforma Meloni contro i ribaltoni: i 10 premier che ci saremmo evitatiSe la riforma presidenzialista promessa da Giorgia Meloni fosse nata trent'anni fa, più o meno nel trapasso tra Prima e Seconda Repubblica,...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Piano Mattei: un decreto nel prossimo Consiglio dei ministri ne istituirà la governanceScopo della nuova struttura sarà finalizzare il piano e aggiornarlo costantemente d'intesa e con il contributo delle nazioni africane

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Premierato, Schlein: Le prerogative del Presidente della Repubblica non si toccano(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 'La riforma smantella il sistema parlamentare e indebolisce...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Riforma, i dubbi di FI e Lega sulla scelta del candidato premierL’ipotesi di una modifica della norma anti ribaltone. Schlein: arma di distrazione di massa

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕