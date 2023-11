Rieti, da Greccio il presepe in piazza San Pietro per il prossimo Natale

RIETI - Come anticipato nei mesi scorsi, arriverà da Greccio il presepe di piazza San Pietro per il prossimo Natale. Ottocento anni fa, san Francesco d'Assisi volle realizzare il primo presepe e Onorio III approvava per i Frati Minori la Regola Bollata.

Nel ricordo di questo duplice anniversario, la rappresentazione della Natività in Piazza San Pietro e nell'Aula Paolo VI di quest'anno proverranno dalla Valle Reatina nella Diocesi di Rieti, mentre il monumentale albero di Natale arriva dall'alta valle Maira, nel comune di Macra, in diocesi di Saluzzo e provincia di Cuneo. La tradizionale inaugurazione del Presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale si terranno in Piazza San Pietro, sabato 9 dicembre, alle 17.

